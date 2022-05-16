США, Тайвань и ещё пять стран создадут собственную систему обмена данными Nikkei: США, Тайвань и ещё пять стран создадут собственную систему обмена данными

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Новая коллективная система обмена данными, в том числе и персональной информацией, объединит США, Японию, Канаду, Южную Корею, а также Тайвань, Филиппины и Сингапур. При этом она будет закрыта для Китая и России. База должна заменить подобные структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), членами которого являются Москва и Пекин, пишет японская деловая газета Nikkei.

Также в планах пригласить в эту систему обмена информацией некоторые не входящие в АТЭС страны, в том числе Бразилию и Великобританию. Для этого потребуется создать структуру передачи больших объёмов различных данных, которая сравнится по масштабам с подобным механизмом Евросоюза.

Её также предполагается использовать для дальнейшего расширения сетей электронной торговли, а также для внедрения совместно разработанных структур по контролю за движением беспилотного транспорта, отмечает издание.

Ранее собщалось, что администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом. В него вошли запрет на передачу данных о представителях военного командования РФ и целях за пределами Украины, в том числе запрещается сообщать Киеву подробные данные, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования».