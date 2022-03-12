США продолжат поставки оружия на Украину при риске столкновения с ВС РФ

У США останется возможность продолжать поставки Украине техники и оружия в виде военной помощи даже на фоне заявления России о том, что такие конвои будут законными целями для вооружённых сил РФ, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Конечно, такие конвои идут через зону боевых действий, так что нельзя называть их безопасными, однако мы полагаем, что у нас есть методы и системы для поддержки украинцев, — сказал он .

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс выделения Украине нового пакета оборонной помощи на $200 млн запущен. В это раз Киев получит в том числе средства противодействия «воздушным и бронированным угрозам», отметил дипломат в заявлении, которое выпустил Госдеп. С начала работы нынешней администрации Белого дома общая сумма помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности превысила $1,2 млрд.

При этом по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва предупредила Вашингтон о том, что «накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, а действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели» для Вооружённых сил РФ.