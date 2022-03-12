Блинкен: США предоставят Украине военные средства против «воздушных угроз»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс выделения Украине нового пакета оборонной помощи на $200 млн запущен. В это раз Киев получит в том числе средства противодействия «воздушным и бронированным угрозам», отметил дипломат в заявлении, которое выпустил Госдеп.

Я немедленно одобрил сегодня <...> четвёртый пакет дополнительной военной помощи на $200 миллионов для обороны Украины. Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз, — отмечается в релизе.

Также указывается, что с начала работы нынешней администрации Белого дома общая сумма помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности теперь превышает $1,2 млрд.

Ранее стало известно, что Пентагон направит Украине зенитные и противотанковые системы, а также стрелковое оружие на $200 млн. Именно такая сумма прописана в меморандуме об оборонной помощи, подписанном президентом США Джо Байденом, сообщил Reuters. Агентство отмечает, что новую поставку оружия называют «немедленной военной помощью».