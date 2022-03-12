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Reuters: США пришлют Украине зенитные и противотанковые системы на $200 млн

23:19, 12 марта 2022
Reuters: США пришлют Украине зенитные и противотанковые системы на $200 млн Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пентагон направит Украине зенитные и противотанковые системы, а также стрелковое оружие на $200 млн. Именно такая сумма прописана в меморандуме об оборонной помощи, подписанном президентом США Джо Байденом, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что новую поставку оружия называют «немедленной военной помощью». Информацией с Reuters поделился высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Ранее стало известно, что Джо Байден подписал меморандум, наделяющий государственного секретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине финансовой помощи в размере $200 млн. Эти средства направят на приобретение товаров военного назначения и военное обучение украинцев.

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