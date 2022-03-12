Reuters: США пришлют Украине зенитные и противотанковые системы на $200 млн

Пентагон направит Украине зенитные и противотанковые системы, а также стрелковое оружие на $200 млн. Именно такая сумма прописана в меморандуме об оборонной помощи, подписанном президентом США Джо Байденом, сообщает Reuters.
Агентство
Ранее стало известно, что Джо Байден подписал меморандум, наделяющий государственного секретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине финансовой помощи в размере $200 млн. Эти средства направят на приобретение товаров военного назначения и военное обучение украинцев.