США заявили о предоставлении Украине финпомощи в размере $200 млн

Президент США Джо Байден подписал меморандум, наделяющий государственного секретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине финансовой помощи в размере $200 млн. Эти средства будут направлены на приобретение товаров военного назначения и военное обучение украинцев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Я делегирую госсекретарю (Блинкену) полномочия распорядиться суммой в размере $200 млн в виде услуг Министерства обороны, а также военной подготовки для оказания помощи Украине, — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны. Глава государства подчеркнул, что Киев готов заплатить за их поставки.

Ранее стало известно, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Переговоры по этому вопросу якобы ведутся между администрацией Байдена и европейскими партнёрами. Киев при этом надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.