Зеленский заявил о готовности купить противоракетные системы

Украина нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны, заявил на брифинге 12 марта президент Владимир Зеленский, слова которого приводит ТАСС. Глава государства подчеркнул, что Киев готов заплатить за их поставки.

Есть несколько возможностей «закрыть» небо. Есть противоракетная оборона, системы, которые можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, детально, до складов. Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам. Людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев готов сам заниматься доставкой систем противоракетной обороны на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение, переговоры об этом якобы ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев при этом надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.

Глава МИД России Сергей Лавров до этого заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.