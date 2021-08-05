Американские подлодки будет легче обнаружить из-за российского изобретения

Россия начала испытания автоматических подводных аппаратов для обнаружения подводных лодок, в том числе американских, по всему Мировому океану. Об этом пишет The National Interest.

Российские военные тестируют новые беспилотные подводные аппараты, оснащённые буксируемыми гидролокаторами. Их можно будет сбрасывать с воздуха или спускать с борта корабля.

Работа данного аппарата будет автономной. Он будет запущен с корабля-носителя. Аппарат с гидролокатором будет сканировать глубины, а полученные данные будут автоматически передаваться на корабль или на базу флота для дальнейшей обработки и изучения. Отмечается, что система нанесёт сильный удар по стратегическому потенциалу подводных лодок стран НАТО, поскольку резко снизит их скрытность. Сейчас подводная лодка является самым трудным объектом для обнаружения.

Ранее субмарины ВМС США, ведущие боевое патрулирование вод Мирового океана, обнаружили неопознанные подводные объекты. Цели двигались на высокой скорости и не поддавались идентификации. Командование Военно-морских сил США списало этот инцидент на активность инопланетных цивилизаций.