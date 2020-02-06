https://static.news.ru/photo/60d91ce4-4908-11ea-86e0-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не будет требовать смены правительства Сирии и президента страны Башара Асада.

По его словам, Белый дом намерен оказывать санкционное давление на власти Сирии.

Наши требования не являются необоснованными. Они не требуют свержения Асада. Они требуют изменения в поведении этого правительства, — заявил Джеффри на брифинге.

Он подчеркнул, что США хотели бы изменить политику Москвы в отношении Дамаска, поскольку режим Асада «и неделю не проживёт» без помощи России. Политик отметил, что Москве необходимо соответствовать требованиями мирового сообщества по ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее NEWS.ru писал, что стычки между военными США и сотрудниками российских частных военных компаний (ЧВК) участились в Сирии. Спорные моменты часто возникают на автомобильных трассах, об этом заявлял Джеймс Джеффри.