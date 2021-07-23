США и ЕС призвали «Талибан» прекратить вооружённое наступление

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) должно прекратить наступление в Афганистане и обеспечить гуманитарный доступ к контролируемым им районам. Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза и США, текст которого распространил Госдеп.

Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня, основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования, — говорится в совместном заявлении.

По мнению США и ЕС, переходные механизмы управления в стране должны соответствовать международным обязательствам Афганистана, включая борьбу с терроризмом.

Движение «Талибан» должно прекратить наступление в Афганистане и вместе с правительством конструктивно участвовать в мирном процессе. США и Евросоюз призвали движение выполнять обязательства по защите инфраструктуры, снизить уровень насилия, защитить мирных жителей и сотрудничать в области оказания гумпомощи, особенно в условиях пандемии.

Также обе стороны призвали обеспечить безопасность находящихся в стране иностранных дипломатических миссий, сотрудников СМИ и НКО, аэропортов.

Ранее сообщалось, что запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан» потребовало отставки президента Афганистана.