https://static.news.ru/photo/a7e79154-4847-11ea-8b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Белого дома заявили, что США проводит в Латинской Америке стратегию по возрождению доктрины Монро.

Доктрина Трампа является возрождением доктрины Монро в том смысле, что мы посылаем сигнал внешним игрокам, находящимся вне нашего континента, что США останутся и должны остаться главным партнером в Западном полушарии, — заявил представитель американской администрации на брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

По его словам, США могут превратить Латинскую Америку в «полностью демократическое полушарие впервые в истории человечества».

Доктрина Монро была принята в 1823 году. Она провозглашает право США на особые интересы в области национальной безопасности в Северной и Южной Америке.

NEWS.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил о планах Вашингтона помочь «легитимным правительствам» стран Латинской Америки в борьбе с теми протестными движениями, которые «не отражают демократическую волю народа». По его словам, властям Чили, Боливии, Эквадора и Колумбии необходимо прислушиваться к мнению граждан своих стран.