Спецдокладчики ООН согласились расследовать отравление Навального

https://static.news.ru/photo/4833d31c-08ae-11eb-beca-fa163e074e61_660.jpg Аньес Калламар Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальные докладчики ООН по внесудебным расправам и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан согласились заняться расследованием отравления политика Алексея Навального по его просьбе.

Они побывали в Берлине и долго говорили с оппозиционером. Калламар подтвердила немецкому изданию Spiegel, что расследование уже началось.

Сам Навальный также написал на своём сайте, что они будут заниматься этим делом.

Как писал NEWS.ru, адвокат политика Вильям Бурдон обратился к ООН с просьбой помочь расследовать отравление оппозиционера. Оппозиционер отметил, что произошедшее освещается всеми мировыми СМИ, но уголовное дело до сих пор не завели.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.