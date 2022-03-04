Советник главы офиса Зеленского: у России и Украины «жёсткие» позиции

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк на брифинге сообщил, что у России и Украины «жёсткие» переговорные позиции, поэтому мирные переговоры идут тяжело. Он отметил, что украинские власти не пойдут на уступки, которые «преуменьшат борьбу Украины за территориальную целостность». Однако Подоляк отметил, что РФ чётко предоставила свои требования, поэтому киевской делегации «комфортно работать». Отмечается, что стороны договорились проводить будущие переговоры в закрытом режиме.

Зеленский не пойдёт на уступки, которые преуменьшат борьбу Украины за территориальную целостность. Нашей стороне чётко понятны позиции России на переговорах, поэтому работать комфортно. Сейчас мы договорились вести переговоры в закрытом режиме, чтобы хоть как-то двигаться, — заявил Подоляк.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий стартовал 3 марта в Белоруссии, в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Подоляк сообщил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Подоляк отметил, что украинская сторона в основном не получила тех результатов, к которым стремилась.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.