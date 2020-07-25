Сотрудники китайского консульства освободили здание в Хьюстоне

Сотрудники консульства КНР покинули закрытое по требованию США диппредставительство, в здание вошли американские чиновники.
Фургоны с дипломатическими номерами покинули консульство в 16:00 по местному времени,
По данным издания, заднюю дверь в здание удалось открыть с помощью слесаря.
Ранее журналисты заявили, что группа неизвестных была замечена почти сразу после того (около полуночи по московскому времени), как в США вступило в силу распоряжение о закрытии китайского представительства. Эти люди отказались представиться, но по мнению сотрудников СМИ, являются американскими чиновниками.
21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона.
Как писал NEWS.ru ранее, МИД КНР принял решение закрыть генконсульство Соединённых Штатов в Чэнду, административном центре провинции Сычуань, уведомив об этом американское посольство.
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