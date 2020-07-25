Сотрудники китайского консульства освободили здание в Хьюстоне

https://static.news.ru/photo/139d70bc-ce3f-11ea-ae69-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Сотрудники консульства КНР покинули закрытое по требованию США диппредставительство, в здание вошли американские чиновники.

Фургоны с дипломатическими номерами покинули консульство в 16:00 по местному времени, передаёт издание Houston Chronicle. Отмечается также, что в этот момент на противоположной стороне улицы собралась небольшая группа людей, критикующих действия китайского правительства. Территорию рядом с консульством перекрыла городская полиция.

По данным издания, заднюю дверь в здание удалось открыть с помощью слесаря.

Ранее журналисты заявили, что группа неизвестных была замечена почти сразу после того (около полуночи по московскому времени), как в США вступило в силу распоряжение о закрытии китайского представительства. Эти люди отказались представиться, но по мнению сотрудников СМИ, являются американскими чиновниками.

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД КНР принял решение закрыть генконсульство Соединённых Штатов в Чэнду, административном центре провинции Сычуань, уведомив об этом американское посольство.