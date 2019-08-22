https://static.news.ru/photo/abe17608-c4d5-11e9-b4f5-fa163e074e61_660.jpg Саймон Чэн Фото: Simon Cheng Man-kit/Facebook

Сотрудника консульства Великобритании в Гонконге Саймона Чэна задержали на 15 суток по статье о проституции в Шэньчжэне. Это произошло 9 августа.

После задержания официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что сотрудник является гражданином Гонконга, по этой причине инцидент является внутренним делом Китая.

Чэн был задержан за нарушение статьи «О взысканиях за нарушение общественного порядка», согласно которой за проституцию и сексуальные отношения с проститутками грозит от 10 до 15 суток.

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