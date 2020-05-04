Сотни туристов застряли на Мальдивах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7582a35a-8def-11ea-ba23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press

На Мальдивских островах из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сотни туристов не могут улететь домой.

По словам министра туризма государства Али Вахида, в данное время вернуться на родину не могут около 500 человек. При этом около 100 из них вынуждены находиться в аэропорту. Правительство помогает путешественникам, которые не могут позволить себе оставаться на курортах.

Они для нас — как наши граждане. Это люди, которые привели нашу страну к благополучию, — цитирует чиновника Weather.com.

Издание уточняет, что коронавирус уничтожил индустрию туризма на островах, поскольку страна закрыла границы и приостановила авиасообщение. Это серьёзный удар по экономике государства, так как доходы от индустрии гостеприимства составляют 28% ВВП Мальдив.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 апреля борт авиакомпании «Аэрофлот» со 177 россиянами вылетел из мальдивской столицы Мале. В Россию отправились туристы из Москвы и Подмосковья.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве — 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.