Соратники Навального обратились к Байдену за санкциями против россиян

https://static.news.ru/photo/7261fa38-6380-11eb-bf01-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Jim Loscalzo/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против ряда высокопоставленных россиян. Хозяину Белого дома предложен список из 35 фамилий.

Соратники Навального в письме на имя Байдена указали, что их устроят и санкции против «восьми российских представителей», сообщает телеканал CNN.

В этом коротком списке значатся, в частности, миллиардер Роман Абрамович и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Последний попал в «шорт-лист» за то, что якобы «покрывал отравление Навального».

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил телеканалу, что письмо направлено в Соединённые Штаты, поскольку они являются самой могущественной страной в мире.

Они имеют историю введения санкций против людей, вовлечённых в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США, — отметил Ашурков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко по признакам трёх преступлений. Следствие установило, что Хоменко, которого считают спонсором признанного в РФ иноагентом ФБК, имеет отношение к хищению денежных средств в размере более 30 млн рублей.