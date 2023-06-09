ВМС США получили новый «самолет Судного дня»: что он может и зачем Байдену ВМС Штатов забрали с завода новый борт E-6B Mercury, который называют летающим командным пунктом

Фото: shutterstock.com

ВМС США получили первый модернизированный самолет ядерной стратегической связи E-6B, который неофициально называют «самолетом Судного дня» (doomsday plane). Этот борт — летающий командный пункт на случай ядерной войны. Что пишут американские СМИ об обновленной версии E-6B, зачем модернизированные самолеты Пентагону и у каких стран есть такие — в обзоре NEWS.ru.

Как улучшили самолет E-6B Mercury

Как сообщает портал The Defence Post, самолет забрали с завода военного концерна Northrop Grumman в Луизиане и перегнали на военно-воздушную базу Тинкер в Оклахоме, где он будет базироваться.

«В Northrop Grumman рассказали, что в E-6B Mercury были включены пять новых компонентов (конфигурация Block II) для улучшения его систем командования, контроля и связи. Модернизация призвана усилить потенциал ядерного сдерживания Военно-морских сил США и обеспечить президенту постоянную связь с ядерным арсеналом страны на случай атаки. По данным ВМС, к 2027 году несколько самолетов E-6B Mercury должны пройти конфигурацию Block II», — пишет издание.

Оно также опубликовало снимок, на котором официальные лица ВМС США и компании Northrop Grumman позируют в ангаре перед обновленным E-6B Mercury.

Фото: Northrop Grumman/USA Navy ВМС США получили первый модернизированный самолет серии E-6B Mercury. Его называют «самолетом Судного дня»

Сколько стоила модернизация E-6B Mercury

«Работы по модернизации самолета E-6B начались в прошлом году в рамках контракта стоимостью $111 млн», — передает The Defence Post.

По информации издания, ВМС США «выбрали только одну компанию для всего объема работ по модификации, чтобы сократить бюрократию и ускорить процесс».

«В течение прошлого года команда неустанно работала над внедрением улучшений, чтобы в срочном порядке реализовать возможности Block II», — отметил руководитель проекта Адам Скотт.

Его заместитель Боб Стейли назвал выпуск модернизированного E-6B «монументальным достижением».

Зачем нужен E-6B Mercury

«E-6B Mercury ВМС США — это стратегический самолет воздушного командования с низкочастотной системой связи. Он разработан на случай ядерной войны, если будут разрушены наземные структуры управления. Главная задача борта — связать высшее командование страны с ракетно-ядерными силами ВМС на борту подводных лодок [класса Ohio], оснащенных баллистическими ракетами [Trident II]», — разъясняет The Defence Post.

Фото: Northrop Grumman/USA Navy Cамолет E-6B Mercury готов унести руководство США в небо в случае ядерной атаки

Как пишут американские СМИ, модернизированный борт, предназначенный для президента США, главы Пентагона и других членов высшего военного руководства, обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным. Это воздушное судно называют важным элементом TACAMO — системы передачи приказов на погруженные подлодки с использованием специально оборудованных самолетов-ретрансляторов.

Вместительность E-6B Mercury — около 100 пассажиров, а подготовка к взлету занимает несколько минут. Обшивка лайнера и оборудование на его борту защищены от поражающих элементов гипотетического ядерного взрыва. По некоторым данным, самолет может летать без посадки около недели, если его дозаправить в воздухе.

Чем оснащен E-6B Mercury

Основные летно-технические характеристики стратегического борта не разглашаются. Однако в открытых источниках есть данные о том, как устроен предшественник E-6B Mercury — самолет E-4B. Он способен поднять в воздух до 112 человек, а его площадь составляет почти 430 квадратных метров.

Помимо необходимого оборудования, на борту расположена кухня с холодильниками, морозильными камерами, хранилищем продуктов, плитами и микроволновками, зоны отдыха, спальни, гардеробные, комната для закрытых совещаний со столом и девятью креслами и секретная «зона операций» на 29 рабочих мест с линиями связи. Иллюминаторов у самолета нет.

Фото: Arcturus/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Cамолет E-6B Mercury

Как создавали E-6B Mercury

США запустили программу летающих командных пунктов, получивших неофициальное название doomsday planes, в начале 1970-х годов. Воздушные суда серии E создавались на основе Boeing 747-200. Изначально американцы хотели выпускать коммерческие авиалайнеры, однако холодная война (в США президентом в то время был Ричард Никсон) внесла свои коррективы.

Первый E-4A был построен на заводе Boeing недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон, в 1973 году. А в декабре 1979-го компания представила первый E-4B, который внешне отличался от предшественника обтекателем, закрывавшим антенну спутниковой связи сверху фюзеляжа над верхней палубой.

Самолеты более высокого класса E-6A создавались в 1989–1992 годы, впоследствии к 2003 году они были модернизированы до E-6B. Нынешняя «перепрошивка» E-6B Mercury стала первой, но, как обещают в Пентагоне, не последней. «По данным ВМС, к 2027 году несколько самолетов E-6B Mercury должны пройти конфигурацию Block II», — сообщает The Defence Post.

Более того, в мае 2023 года издание сообщило, что Пентагон впервые за 30 лет решил построить совершенно новый «самолет Судного дня». Тендер уже объявлен — в нем готовы участвовать американские оборонные гиганты Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon.

Фото: shutterstock.com

Как США используют E-6B Mercury

Самолет, придуманный на случай ядерной войны, используется Пентагоном и в мирное время. «Он также выполняет миссию воздушного командного пункта, которая облегчает запуск межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования США в кризисных ситуациях», — поясняет The Defence Post. Совсем недавно, в апреле, он использовался для испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Несколько раз в год Пентагон перебрасывает E-6B в Европу. Так, 1 марта 2023-го один такой борт приземлился в Исландии.

«Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента США „самолет Судного дня“ сопровождает его, как и адъютант с „ядерным чемоданчиком“. Если глава государства или руководитель Пентагона гибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу», — говорится в досье ТАСС.

Фото: shutterstock.com Самолеты E-6B участвуют в пусках ракет и время от времени совершают перелеты в Европу. Их цель Пентагон не раскрывает

Кто еще владеет похожими на E-6B Mercury самолетами

Помимо США летающие командные пункты есть у ВВС России. В СССР они разрабатывались в КБ имени Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. «Отсюда и варианты в наименовании самолета — Ил-80, Ил-86ВКП и Ил-87. По данным из открытых источников, первый полет совершил 29 мая 1985 года, а с полностью укомплектованным оборудованием — 5 марта 1987-го. 10 июля 1991 года НПП „Полет“ и Минобороны СССР заключили договор о разработке унифицированного бортового комплекса технических средств для самолета. В 1992-м самолет принят на вооружение.

Однако, по неподтвержденным данным, его испытания были завершены лишь в 1995-м или в 1997-м. Также в 1992 году появились первые снимки самолета, сделанные западными фотографами», — сообщает ТАСС.

Фото: Yevgeny Volkov/CC BY 3.0/Wikimedia Commons Четыре Ил-80 и два Ил-76СК в аэропорту Чкаловский, 2011 год

Было выпущено четыре самолета этого типа с регистрационными номерами СССР-86146, СССР-86147, СССР-86148 и СССР-86149.

В 2015 году сообщалось, что Минобороны получило «самолет Судного дня» второго поколения. Информация о нем не разглашается и считается сверхсекретной. В 2021-м появились данные, что в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400M началось создание еще одного такого борта для ВВС РФ.

Читайте также:

В Госдуме назвали причину переброски «самолета Судного дня» в Европу

Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США окончились провалом

С самолёта «Судного дня» украли устаревшее оборудование