Фото: Georg Ismar/dpa/Global Look Press

Сотрудник полицейского спецназа нейтрализовал вооружённого стрелка, который около трёх часов держал в заложниках пассажиров автобуса на автодорожном мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро.

Снайпер выстрелил в преступника в тот момент, когда он вышел из транспортного средства, — сообщают правоохранительные органы.

Все заложники живы, никто из них не пострадал. Оружие, которым угрожал погибший похититель людей, оказалось игрушкой, информирует телеканал «360».

Инцидент произошёл утром во вторник, 20 августа, на единственной дороге, которая связывает Рио-де-Жанейро с пригородом Нитерой. Захватчик остановил автобус, представившись офицером полиции. После этого он потребовал остановить транспортное средство посреди дороги, заблокировав движение, писал News.ru.

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