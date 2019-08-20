Сотрудник полицейского спецназа нейтрализовал вооружённого стрелка, который около трёх часов держал в заложниках пассажиров автобуса на автодорожном мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро.
Снайпер выстрелил в преступника в тот момент, когда он вышел из транспортного средства, — сообщают правоохранительные органы.
Все заложники живы, никто из них не пострадал. Оружие, которым угрожал погибший похититель людей, оказалось игрушкой, информирует телеканал «
Инцидент произошёл утром во вторник, 20 августа, на единственной дороге, которая связывает Рио-де-Жанейро с пригородом Нитерой. Захватчик остановил автобус, представившись офицером полиции. После этого он потребовал остановить транспортное средство посреди дороги, заблокировав движение, писал News.ru.