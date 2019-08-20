https://static.news.ru/photo/6aeb2b66-c350-11e9-98ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Ismar/dpa/Global Look Press

Сотрудник полицейского спецназа нейтрализовал вооружённого стрелка, который около трёх часов держал в заложниках пассажиров автобуса на автодорожном мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро.

Снайпер выстрелил в преступника в тот момент, когда он вышел из транспортного средства, — сообщают правоохранительные органы.

Все заложники живы, никто из них не пострадал. Оружие, которым угрожал погибший похититель людей, оказалось игрушкой, информирует телеканал « 360 ».

Инцидент произошёл утром во вторник, 20 августа, на единственной дороге, которая связывает Рио-де-Жанейро с пригородом Нитерой. Захватчик остановил автобус, представившись офицером полиции. После этого он потребовал остановить транспортное средство посреди дороги, заблокировав движение, писал News.ru.