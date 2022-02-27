СМИ: украинскую делегацию на переговорах возглавит замглавы МИД Точицкий

Украинскую делегацию на переговорах с Россией, которые пройдут в Гомеле, возглавит замглавы МИД Николай Точицкий, сообщило украинское издание «Зеркало недели». При этом отмечается, что они пройдут «без предварительных условий».

В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий, — говорится в сообщении.

Точицкий является заместитель министра иностранных дел Украины и бывшим главой миссии страны в ЕС.

Как отмечает издание, переговоры пройдут в Гомеле — на границе с Беларусью.

Без каких-либо предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация, — утверждает источник газеты.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию для переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, российская сторона полностью готова к переговорам, делегаты ожидают прибытия украинцев. Представители Киева выдвинулись на переговоры с РФ в Гомельскую область.

Также стало известно, что в Женеве начата подготовка организации двусторонней встречи Россия — Украина. При этом в офисе постоянного представителя РФ в швейцарском отделении ООН данную информацию никак не прокомментировали, сославшись на отсутствие информации по вопросу.