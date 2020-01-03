https://static.news.ru/photo/75c5d886-2e37-11ea-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки приготовились отразить кибератаки иранских хакеров после убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани. Он возглавлял силы специального назначения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции.

По мнению сотрудников портала Axios, которые ссылаются на источники в правительстве США, Тегеран может провести вооружённую акцию против Израиля. Иерусалим является союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

Накануне Соединённые Штаты Америки заявили, что готовы к любому варианту развития событий после ликвидации Сулеймани. Белый дом полон решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах, заявил телеведущий Fox News Шон Ханнити со ссылкой на свои источники.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Тегеран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани. После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.