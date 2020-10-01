СМИ: спецслужбы трёх стран планировали операцию против 33 россиян

https://static.news.ru/photo/69a34eac-03fd-11eb-80c5-fa163e074e61_660.jpg Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии Фото: mvd.gov.by

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что в операции по задержанию 33 россиян принимали участие спецслужбы Украины, Турции и США.

В руки журналиста попал некий документ. В нём прописаны данные по захвату самолёта рейса Минск — Стамбул, которым должны были лететь граждане России: обозначена схема рассадки 33 россиян и сотрудников спецслужб Украины.

Бутусов утверждает, что спецслужбы Турции отправили в Минск специальный самолёт. Он обладал повышенной вместимостью и был оборудован защищённой кабиной пилотов. В ответ на это СБУ задержала в Одессе и выдала Турции некого Ису Озера, отметил журналист.

По словам мужчины, на борту находились четверо сотрудников СБУ. Они были подготовлены к рукопашному бою и контролировали оба входа в салон. Также в самолёте находились добровольные помощники, не обозначенные на схеме СБУ, а один из пилотов и старший стюард прошли подготовку для подобных чрезвычайных ситуаций.

Бутусов подчеркнул, что изначально планировалось посадить самолёт на Украине. Поводом для этого стало якобы плохое состояние одного из пассажиров, но спецоперация сорвалась, когда россиян задержали в Белоруссии.

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Белорусские власти утверждали, что россияне якобы приехали в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. В Москве заявили, что задержанные ехали транзитом в третью страну. 14 августа 32 россиянина были возвращены на Родину, ещё один человек имел российский и белорусский паспорт. Он остался на территории республики.

18 августа Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело из-за срыва операции украинских спецслужб по захвату задержанных под Минском россиян. Об этом писал NEWS.ru.