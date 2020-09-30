СМИ: спецслужбы США хотели отравить Ассанжа

https://static.news.ru/photo/5ea95ee2-0349-11eb-9f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алекс Макнотон/Global Look Press

Американские разведчики рассматривали возможность отравления основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, когда он находился в посольстве Эквадора в Лондоне.

Об этом написали журналисты The Guardian, которые сослались на письменные показания анонимного свидетеля по делу об экстрадиции. Он утверждал, что разведчики рассчитывали выкрасть журналиста из посольства.

В 2010 году Ассанж был обвинён в Швеции в сексуальном насилии. Позже с него были сняты обвинения. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, а в 2019 году был задержан британскими силовиками.

Центральный уголовный суд Лондона рассматривает дело об экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в раскрытии секретной информации и шпионаже. Основанием для этого стала публикация секретной информации о преступлениях американских военных на Ближнем Востоке. Если Ассанжа выдадут США, то ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что дело основателя WikiLeaks нанесло удар по всему институту мировой расследовательской журналистки. По мнению дипломата, оно возымело «катастрофические последствия» для прав человека. Страны Запада, считающие себя демократическими и свободными, опозорили себя уголовным преследованием основателя WikiLeaks, считает Захарова.

Как ранее писал NEWS.ru, невеста журналиста Стелла Морис рассказала, что Ассанжа каждый день подвергают рентгеновскому излучению в британской тюрьме. Для этого его ведут в камеру, раздевают догола, оставляя на руках только наручники. Такая процедура повторяется каждый день в 05:00.