СМИ назвали главную опасность для США в экономической войне с Россией WP: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире

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США в ходе экономической войны с Россией рискуют потерей финансового влияния в мире. Такое мнение высказал американский журналист Фарид Закария в своей колонке для издания The Washington Post. Он также предположил, что последствия экономической войны коллективного Запада против РФ будут ощущаться в течение десятилетий.

Сейчас мы живем в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны еще не ядерные, но уже заоблачные — даже для США, — подчеркнул журналист.

Автор полагает, что главная опасность для Вашингтона заключается в том, что данную глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, «пользуясь уникальным статусом доллара».

При этом крупные страны, вроде Саудовской Аравии, Индии, Индонезии, Турции и Китая, пытаются «вырваться» из-под контроля американской валюты и «уйти прочь от далеко идущей экономической мощи» Штатов, полагает Закария. По его мнению, Джо Байдену в этой связи необходимо объявить, что Вашингтон применяет «это оружие» исключительно в связи с беспрецедентным вызовом со стороны Москвы и не станет пользоваться им в обычных обстоятельствах.

В ином случае нынешние времена останутся в истории как момент, когда страны мира начали снижать свою зависимость от США, а Вашингтон начал терять «свою непомерную привилегию на мировую резервную валюту», резюмировал колумнист.

Ранее министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев сообщил, что практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. По его мнению, в будущем торговля в национальных валютах будет становиться все популярнее, а российский рубль в этой связи продолжит укрепляться.

В свою очередь посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что РФ и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара.