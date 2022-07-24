СМИ: Китай и Иран поддерживают Россию в конфликте на Украине National Interest: Китай и Иран поддерживают позицию Россию в конфликте на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Китай и Иран поддерживают российское видение конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос. Он полагает, что поездка Владимира Путина в Тегеран представляет «тревожный феномен» для стран Запада.

Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта, — заявил Эпископос.

Он указал, что несмотря «непрекращающиеся попытки» политиков Европы и США «выстроить единый глобальный фронт протива Кремля», существует и иная точка зрения на происходящее. Упомянул Эпископос и зерновую сделку.

Зерновая сделка завершила неделю российской дипломатии, которая, по словам экспертов, была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу, — подчеркнул обозреватель.

На этой неделе президент России Владимир Путин принял участие вместе с президентами Ирана и Турции в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По итогам встречи главы трёх государств приняли совместное заявление, где сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

Кроме того, Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.