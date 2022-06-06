«Слишком медленно? Нормальная картина»: военный эксперт о спецоперации Военный эксперт Сивков: спецоперация на Украине идёт по плану, тяжёлые бои объясняются длительной подготовкой ВСУ

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Военная операция на Украине идёт по плану, тяжёлые бои объясняются подготовкой ВСУ на протяжении восьми лет, сообщил военный эксперт Константин Сивков в разговоре с «360». Дальше серьёзного сопротивления не будет, так как моральный дух ВСУ подорван, а кадровые части выбиты, считает он.

Идёт всё по плану. Слишком медленно? Я не будут повторяться, это нормальная картина. Когда идёт речь о разгроме группировки, которая восемь лет готовилась к таким действиям и находится в серьёзно укреплённых районах, что еще ожидать? Единственное, что можно отметить, что Северодонецк, который предполагался очередным Мариуполем, освободили фактически за несколько дней, — сказал Сивков.

Для контрнаступления ВСУ не хватает превосходства в воздухе, без которого атака лишь принесёт огромные потери. Что касается западного вооружения, то реактивные системы залпового огня (РСЗО) не несут большого значения в военно-стратегическом плане, уверен эксперт.

В свою очередь военный эксперт Павел Фельгенгауэр отметил, что американские РСЗО HIMARS смогут точно поражать российские объекты и способны выигрывать контрбатарейную борьбу у российских аналогов. Он успокоил тем, что по Подмосковью ракеты не ударят, хотя в дальнейшем украинцы могут получить и более дальнобойные боеприпасы.