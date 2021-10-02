Скончался экс-владелец Adidas Бернар Тапи

Французский бизнесмен и политик, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи скончался. Ему было 78 лет. Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление его семьи и группы La Provence. Жена бизнесмена отметила, что супруг умер от онкологического заболевания.

Смерть наступила в 08:40 по местному времени. Один из сыновей Тапи опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о кончине отца. На странице появился чёрно-белый кадр с подписью «Прощай, мой феникс».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что для него образ Тапи ассоциируется с образом «борца». По его словам, Тапи всегда преданно относился к тому, что делал.

Я преклоняюсь перед памятью о Бернаре Тапи, — добавил он.

Тапи родился во Франции в 1943 году. В молодости он пытался сделать эстрадную карьеру, однако больших успехов не добился. После этого он занимался гонками, но после серьёзной аварии ушёл из этого вида спорта.

Тапи начал заниматься бизнесом в 1967 году. Основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся организаций. С 1990 по 1993 год Тапи являлся владельцем компании Adidas.

Ранее сообщалось, что генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне умер в возрасте 66 лет. Его здоровье резко ухудшилось после проведённой на плече операции.