Скабеева опубликовала видео, где Лукашенко называет протестующих «дрянью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед военными, назвал дрянью тех, кто протестовал против него, и поблагодарил силовиков за работу. Соответствующее видео
На кадрах видно, как Лукашенко с чувством обращается к военным, называя их «олицетворением нашей армии».
Вы, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных улицах города Минска эту дрянь... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность, — сказал белорусский президент.
В Минске прошла шестая инаугурация президента Лукашенко, которую уже успели окрестить «тайной», так как никакой информации о ней не было. В момент церемонии к резиденции главы государства стянули спецтехнику, но всё равно белорусы вышли вновь на акции протеста.
В результате силовики вновь задержали десятки человек, они применяли водомёты и слезоточивый газ против соотечественников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия объединится с Россией на следующем, седьмом президентском сроке Лукашенко. Такого мнения придерживается политический аналитик Анатолий Вассерман.
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