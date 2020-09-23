Скабеева опубликовала видео, где Лукашенко называет протестующих «дрянью»

https://static.news.ru/photo/bcd4c402-fdf9-11ea-b322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед военными, назвал дрянью тех, кто протестовал против него, и поблагодарил силовиков за работу. Соответствующее видео опубликовала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как Лукашенко с чувством обращается к военным, называя их «олицетворением нашей армии».

Вы, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных улицах города Минска эту дрянь... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность, — сказал белорусский президент.

В Минске прошла шестая инаугурация президента Лукашенко, которую уже успели окрестить «тайной», так как никакой информации о ней не было. В момент церемонии к резиденции главы государства стянули спецтехнику, но всё равно белорусы вышли вновь на акции протеста.

В результате силовики вновь задержали десятки человек, они применяли водомёты и слезоточивый газ против соотечественников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия объединится с Россией на следующем, седьмом президентском сроке Лукашенко. Такого мнения придерживается политический аналитик Анатолий Вассерман.