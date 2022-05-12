Siemens расторгнет контракты на техобслуживание с РЖД

Фото Miguel A. Paez/dpa/Global Look Press

Siemens расторгнет сервисные контракты с РЖД на техобслуживание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Представители немецкого концерна также заявили о прекращении совместных проектов с российским железнодорожным холдингом. Введённые Евросоюзом санкции против России могут сказаться на операционной деятельности компании, пояснили в пресс-службе Siemens. Ранее руководство немецкой фирмы приняло решение покинуть российский рынок на фоне начала военной спецоперации на Украине.

Ввиду масштабности санкций Евросоюза в отношении РФ, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьёзных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании Siemens, принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с РЖД с 13 мая, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Siemens приостанавливает поставки и работу своего бизнеса на территории России. В РФ Siemens принадлежит 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания является партнёром «Энел России» по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики. Помимо этого, у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы и электрички «Ласточка».

Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков назвал уход немецкой компании Siemens из России серьёзным вызовом. Концерн является очень важным поставщиком электрики, которую придётся замещать, объяснил он.