Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Председатель КНР Си Цзиньпин утром 22 марта покинул Москву, где был с трёхдневным визитом. В правительственном терминале аэропорта Внуково прошла торжественная церемония проводов с красной дорожкой, почетным караулом и оркестром, исполнившим гимны России и Китая. Его провожали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие официальные лица.
В Москве китайского лидера принял президент РФ Владимир Путин, они провели две неофициальные встречи и официальные переговоры. Также Си встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками и политиками. Что интересно, встреча лидера КПК Си с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, которую многие ожидали, так и не состоялась.
В ходе визита Си российская и китайская стороны подписали в общей сложности 14 документов. В их числе заявления, соглашение и меморандумы.
В ходе пребывания в Москве Си пригласил Владимира Путина посетить КНР.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2