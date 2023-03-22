Си Цзиньпин улетел: закончился самый громкий иностранный визит в Россию В ходе визита лидер КНР подписал 14 документов, но не стал встречаться с российскими коммунистами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отлет председателя КНР Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2

Председатель КНР Си Цзиньпин утром 22 марта покинул Москву, где был с трёхдневным визитом. В правительственном терминале аэропорта Внуково прошла торжественная церемония проводов с красной дорожкой, почетным караулом и оркестром, исполнившим гимны России и Китая. Его провожали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие официальные лица.

В Москве китайского лидера принял президент РФ Владимир Путин, они провели две неофициальные встречи и официальные переговоры. Также Си встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками и политиками. Что интересно, встреча лидера КПК Си с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, которую многие ожидали, так и не состоялась.

В ходе визита Си российская и китайская стороны подписали в общей сложности 14 документов. В их числе заявления, соглашение и меморандумы.

В ходе пребывания в Москве Си пригласил Владимира Путина посетить КНР.