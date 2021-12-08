Шведский профессор заявил, что Запад выдумал «российскую угрозу»

Запад выдумал «российскую угрозу» для того, чтобы мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами, такое мнение озвучил Шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер. Об этом, по мнению профессора, свидетельствуют выступления шведских политиков на фоне их реальных действий. Об этом он написал в статье для издания Dagens arena.

Все сообщения о якобы исходящей от Москвы угрозе для Швеции могут содержать в себе лишь небольшой элемент правды, который касается исключительно раскола шведского общества, — рассказал Саландер.

Он также напомнил, что шведские военные регулярно принимают участие в учениях НАТО в Балтийске, а ополченцев на Готланде обучают американские морпехи.

Ранее, выступая на слушаниях в сенате Конгресса США, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Германии готовы принять «значительные меры» в случае «вторжения» РФ на Украину. Речь идёт о полной экономической изоляции России, а также санкциях в отношении «Северного потока — 2».

Заявление было сделано, несмотря на неоднократные опровержения о намерениях начать вторжение на Украину со стороны российских властей. Ряд высокопоставленных политиков США и представителей американской разведки всё чаще стали заявлять о начале операции Москвы против Киева в первой половине 2022 года.