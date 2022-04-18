Шольц: Украина опустошила военные склады Германии

↵Отправка вооружения на Украину исчерпала запасы ВС Германии для того, чтобы осуществлять дальнейшие поставки, об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передаёт РИА Новости. Но не смотря на это, по словам Шольца, Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине. Дальнейший поставки будут зависеть от работы Военное-промышленного комплекса страны. Он также добавил, что силы НАТО не будут вмешиваться в конфликт.

Мы достигли предела в том, что можем поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил Германии, — сказал канцлер.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что США и их союзники стремятся к затягиванию конфликта на Украине и делают для этого всё возможное. Они собираются воевать «до последнего украинца».

Он также отметил, что спецоперация показала важность совершенствования российской армии. При этом действия военных и качество вооружения, которое применяется ими, продемонстрировали правильность приоритетов, определённых руководством страны.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что страны НАТО поставляют Украине устаревшее оружие и неактуальные боеприпасы, тем самым бесплатно утилизируя их. Его коллега, полковник в отставке Виктор Баранец, в свою очередь, заявил, что если НАТО продолжит поставки вооружения, то Россия должна будет начать уничтожение всех западных караванов оружия, которые передвигаются по Украине. По его словам, Москве не нужно ограничиваться нотами и требованиями, «пришло время не говорить, а бить».