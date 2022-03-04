Шольц отметил правильность отказа Украине и Грузии во вступлении в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил телеканалу ZDF, что решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке. Он также добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз — это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь.

Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу, — рассказал Шольц.

Немецкий лидер при этом отметил, что в вопросе гарантий безопасности для России никакого плана размещения на Украине ракет Североатлантического альянса не было. Он также считает оказанную помощь Киеву «своевременной».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее осудил западных партнёров за отказ передать Украине боевые самолёты. Он призвал Запад немедленно принять решение по этому вопросу. По его словам, дети в Харькове, Херсоне и Мариуполе якобы сидят по подвалам, пока российская авиация наносит авиаудары.

Он также отметил, что у России в настоящее время превосходство в украинском воздушном пространстве. Многие подписчики поддержали главу МИД Украины и заявили, что их страны должны помочь Киеву. При этом нашлись пользователи, которые уточнили, что Запад не может передать Киеву боевые самолёты, так как на переобучение украинских пилотов уйдёт очень много времени.