Сертификационные лётные испытания Boeing 737 MAX стартуют 29 июня

https://static.news.ru/photo/730c75aa-b901-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Лётные испытания самолётов Boeing 737 MAX, которые не используются после того, как два воздушных судна этой модели потерпели крушение, начнутся с понедельника, 29 июня. В ходе полётов пилотам тестируемых самолётов предстоит продемонстрировать ряд манёвров.

Также будет испытана эффективность изменённой защитной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — система улучшения характеристик манёвренности). Именно сбои в этой системе привели к авиакатастрофам, после которых была прекращена эксплуатация 737 MAX, передаёт Reuters.

29 октября 2018 года вскоре после взлёта рухнул лайнер индонезийской компании Lion Air, 10 марта 2019 года при схожих обстоятельствах разбился самолёт Ethiopian Airlines. Катастрофы унесли жизни 336 человек, ни одному пассажиру и члену экипажа выжить не удалось. Сообщалось, что впервые внедрённая Boeing система предотвращения сваливания (MCAS) автоматически направляет нос самолёта вниз даже при выключенном автопилоте, если нос судна задирается слишком высоко.

Испытательные полёты проведут пилоты и члены экипажа из Федерального авиационного управления США (ФАУ), они будут идти не менее трёх дней и состоятся в штате Вашингтон.

Как писал NEWS.ru ранее, авиастроительная корпорация Boeing вновь запустила производство самолётов 737 MAX, приостановленное в январе 2020 года из-за несоответствия авиалайнеров требованиям безопасности ряда стран. Производственные мощности открыты на принадлежащем корпорации заводе в Рентоне (штат Вашингтон).