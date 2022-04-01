Секретарь СНБО высказался об обстреле российского Белгорода

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг обвинения России в том, что Киев стоит за нападением на нефтебазу в Белгороде. Об этом сообщает портал «НВ-Украина».

Они говорят, что мы это сделали. По нашей информации, это не соответствует действительности. Мы это не комментируем, — заявил Данилов.

Также Данилов прокомментировал заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам Украины и России. По его словам, он не понимает, «как и про что с ними можно договариваться».

Утром 1 апреля в Белгороде на нефтебазе вспыхнул пожар. Огнём оказались охвачены несколько резервуаров с бензином и дизтопливом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к этому привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые смогли проникнуть на территорию России. При этом в МИД и Минобороны Украины отказались опровергнуть или подтвердить причастность украинских войск к произошедшему.

Погибших в результате ЧП нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. В тушении пожара принимали участие более 300 человек и около 100 единиц техники, включая специализированный поезд и вертолёт.