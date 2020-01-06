Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Церемония присяги прошла в канцелярии Беллена. Перед этим президент освободил правительство переходного периода, которое возглавляла первая женщина-канцлер Бригитте Бирляйн.
Лидеры АНП и «Зелёных» Себастьян Курц и Вернер Коглер 2 января представили программу коалиционного правительства. Членами кабмина станут четыре министра от «Зелёных» и 10 — от АНП. Курц вновь займёт пост федерального канцлера, Коглер станет вице-канцлером, а также министром культуры, искусства, по делам госслужбы и спорта.
Как ранее писал NEWS.ru, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен