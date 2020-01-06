https://static.news.ru/photo/7e813152-313c-11ea-945b-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: photonews.at/Georges Schneider v/Global Look Press

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Церемония присяги прошла в канцелярии Беллена. Перед этим президент освободил правительство переходного периода, которое возглавляла первая женщина-канцлер Бригитте Бирляйн.

Лидеры АНП и «Зелёных» Себастьян Курц и Вернер Коглер 2 января представили программу коалиционного правительства. Членами кабмина станут четыре министра от «Зелёных» и 10 — от АНП. Курц вновь займёт пост федерального канцлера, Коглер станет вице-канцлером, а также министром культуры, искусства, по делам госслужбы и спорта.

Как ранее писал NEWS.ru, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.