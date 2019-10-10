https://static.news.ru/photo/05a70cba-eb01-11e9-a869-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По её словам, именно Порошенко одобрил «формулу Штайнмайера», а когда по этому поводу начинались митинги, бывший президент называл их спецоперацией по «расшатыванию» страны. Зато теперь он демонстрирует другое отношение к протестам на киевском майдане, заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne .

Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы, — считает бывший нардеп.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая проходила в Киеве. Экс-лидер Украины решил призвать действующего главу государства не идти на уступки России и не соглашаться на условия, которые предлагает скандальная «формула Штайнмайера».