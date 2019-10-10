Бывший президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.
По её словам, именно Порошенко одобрил «формулу Штайнмайера», а когда по этому поводу начинались митинги, бывший президент называл их спецоперацией по «расшатыванию» страны. Зато теперь он демонстрирует другое отношение к протестам на киевском майдане, заявила Савченко в эфире телеканала
Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы, — считает бывший нардеп.
Ранее News.ru сообщал, что Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая проходила в Киеве. Экс-лидер Украины решил призвать действующего главу государства не идти на уступки России и не соглашаться на условия, которые предлагает скандальная «формула Штайнмайера».
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