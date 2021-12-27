Санду рассказала, чем опасна для Молдавии эскалация между РФ и Украиной

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть и её республику. Ситуация в регионе окажется сложной, отметила политик в эфире телеканала Pro TV.

Санду подчеркнула , что уже сейчас ситуация весьма серьёзная, поэтому ключевые страны и организации, пытаются найти из неё мирный выход.

Надеюсь, что его получится найти, ситуация не ухудшится. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнёрами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе, — считает молдавский президент.

Ранее стало известно, что конституция Молдавии исключает вступление республики в НАТО, заявила Майя Санду. По её словам, никто не собирается вносить изменения в основной закон страны, нет подобных инициатив, а Кишинёв ни для кого не представляем военной угрозы, добавила Санду.

Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года республика сотрудничает с Альянсом по индивидуальному плану партнёрства.