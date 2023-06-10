Редчайший драгоценный камень ушел с молотка за 90 секунд Самый дорогой рубин в 55 карат продали на аукционе Sotheby's за рекордные $34,8 млн

Фото: sothebys.com

Самый дорогой в мире рубин весом в 55 карат продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные $34,8 млн, сообщил телеканал CNN. Редчайший драгоценный камень Estrela de Fura ушел с молотка уже через 90 секунд после старта торгов.

Драгоценный камень, который стал самым крупным в истории рубином ювелирного качества, обнаружили в июле 2022 года в Африке. Рубин в одной из шахт Мозамбика добыла канадская компания Fura Gems, которая назвала Estrela de Fura «самым ценным и важным» и «чрезвычайно редким» камнем.

Первоначально рубин весил 101 карат, что почти вдвое больше, чем в его нынешнем виде. Камню придали симметричную форму и отполировали, за счет чего улучшили его цвет и блеск перед выпуском на рынок. Это привело к появлению «ярких красных оттенков из-за множественных внутренних отражений», отметили в Швейцарском геммологическом институте.

Ранее уникальный голубой алмаз весом 39,3 карата продали на аукционе более чем за $40 млн. Драгоценный камень был найден в апреле 2021 года в ЮАР, уже летом он ушел с молотка. На той же шахте в 1905 году добыли самый большой в мире алмаз весом 3106 карат, известный как «Звезда Африки».

В октябре 2022 года в Индии нашли алмаз-матрешку, в котором внутри каждого камня содержался другой, размером поменьше. Драгоценная находка весом 0,392 карата получила название «Бьющееся сердце».