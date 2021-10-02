Саакашвили назвал заказчика приговоров против него

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал фальшивыми приговоры, на основании которых его задержали. Предъявленные ему обвинения он считает «заказом» российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в письме из тюрьмы, которое опубликовал адвокат политика Ника Гварамия на своей странице в Facebook.

Когда я бросил всё в Киеве и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют за полностью сфабрикованные, ложные приговоры, которые были вынесены в своё время, в том числе по указанию Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признаёт эти приговоры. Но я всё же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас, — написал Саакашвили.

Он отметил, что его свобода полностью зависит от активности грузинского народа.

Моя свобода и, что ещё более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности <...>. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа в наших руках, — уверен политик.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну, чтобы совершить госпереворот и устроить беспорядки. По его словам, все процедуры, касающиеся задержания политика и его последующей отправки в тюрьму, будут соответствовать правовым нормам.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны. Экс-президент до этого сообщил в Facebook, что вернулся на родину и находится в Батуми. Ранее он обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.