https://static.news.ru/photo/2cef5b7c-4841-11ea-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Вотум недоверия правительству Лудовика Орбана вынес румынский парламент.

Отмечается, что за отставку правительства, возглавляемого лидером Национал-либеральной партии (НЛП) проголосовал 261 парламентарий при необходимых 233 голосах, сообщило Reuters.

Парламент с большим перевесом отправляет нынешнее правительство в отставку, — сообщил агентству лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Марчела Чолаку.

Теперь президенту Клаусу Йоханнису предстоит назначить нового премьера.

Отправленный в отставку кабмин пришёл к власти после вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов в октябре прошлого года и пользовался поддержкой Йоханниса, который в прошлом был лидером НЛП.

При этом в парламенте социал-демократы по-прежнему сохраняют большинство.

В свою очередь, либералы настаивают на проведении досрочных выборов.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов.