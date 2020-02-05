Вотум недоверия правительству Лудовика Орбана вынес румынский парламент.
Отмечается, что за отставку правительства, возглавляемого лидером Национал-либеральной партии (НЛП) проголосовал 261 парламентарий при необходимых 233 голосах,
Парламент с большим перевесом отправляет нынешнее правительство в отставку, — сообщил агентству лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Марчела Чолаку.
Теперь президенту Клаусу Йоханнису предстоит назначить нового премьера.
Отправленный в отставку кабмин пришёл к власти после вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов в октябре прошлого года и пользовался поддержкой Йоханниса, который в прошлом был лидером НЛП.
При этом в парламенте социал-демократы по-прежнему сохраняют большинство.
В свою очередь, либералы настаивают на проведении досрочных выборов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов.
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