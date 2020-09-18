РПЦ рассказала об отношении к Константинопольскому патриарху

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Русская православная церковь (РПЦ) не предпринимала никаких враждебных действий в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея до предоставления им томоса (церковного документа) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Мы никаких действий не предпринимали в ущерб Константинопольскому патриарху за все эти годы, — цитирует его ТАСС.

Владыка добавил, что РПЦ регулярно информировала Константинопольского патриарха о своей позиции в отношении томоса доя УПЦ и предупреждали о последствиях. Сейчас же Москва делает всё, чтобы минимизировать тот вред для мирового православия, который нанесён действиями Варфоломея.

Его (Варфоломея после этого - NEWS.ru) невозможно сейчас всерьёз воспринимать как главу православной церкви, как первого среди равных, — заявил Иларион.

Он добавил, что действия патриарха Константинопольского на Украине можно сравнить со стихийным бедствием. Кром того, он нанёс ущерб всему православию, усугубив раскол между отдельными церквями.

В 2018 году в Киеве прошёл «автокефальный объединительный собор», на котором была создана так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ). После того как Константинопольский патриарх выдал ей томос об автокефалии (независимости), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Варфоломеем.

В июне патриарх Филарет, который известен как непримиримый сторонник полной независимости украинской церкви, потребовал от Варфоломея новый томос об автокефалии. Прежний документ лидер неканонического Киевского патриархата посчитал лукавым, писал NEWS.ru.