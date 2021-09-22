Россию обвинили в «злонамеренной деятельности» против Украины

Американский сенатор-демократ Джин Шахин вместе с группой коллег представила на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, в котором речь идёт о «злонамеренной деятельности» России против Украины. Документ подготовлен по случаю 30-летия украинской независимости. Об этом сообщает RT.

По мнению американских сенаторов, к «злонамеренной деятельности» можно отнести российское «вторжение» на территорию Украины и «оккупацию» Крыма.

Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации, направленную против Украины, и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы, — говорится в документе.

Также сенаторы напомнили о шагах Киева на пути к «демократизации». Речь идёт о сотрудничестве Украины с НАТО и Евросоюзом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США должны финансово поддерживать Украину, давая ей по $1 млрд в год. Значительная часть указанной суммы, по его словам, пойдёт на сектор безопасности. Украинский министр уверен, что финансовая поддержка со стороны США в ближайшее время возрастёт до указанной суммы, так как в конгрессе для этого есть все предпосылки.