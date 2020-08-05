Россиянка сняла на видео последствия взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/f6be050e-d6fb-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

После мощного взрыва в Бейруте были повреждены дома практически во всех районах города. Находящаяся там россиянка Аида Сааде сняла, как выглядит в настоящее время ливанская столица.

Разруха полная, — цитирует «360» россиянку.

На снятом ею видео видны разбитые стёкла и повреждённые рамы в жилых домах Бейрута. Земля усыпана осколками, повалены деревья. По словам Сааде, люди утром 5 августа начали самостоятельно разбирать завалы.

В момент взрыва россиянка находилась в машине, которую буквально подбросило взрывной волной. Она не пострадала и дом её разрушился не так сильно по сравнению с жильём друзей и знакомых. Некоторые, по её словам, теперь остались без крыши над головой.

Как писал NEWS.ru, при взрыве в порту ливанской столицы по последним данным погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста. Число пострадавших превысило четыре тысячи человек. Спасатели продолжают поиски людей под завалами обрушившихся зданий, и число жертв может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв.