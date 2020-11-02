Россиянина в США приговорили к восьми годам тюрьмы за киберпреступления

Гражданин России Александр Бровко приговорён в США к восьми годам тюремного заключения за причастность к мошенничеству в Интернете, ущерб от которого превысил $100 млн.
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В Минюсте отметили, что россиянин, который в прошлом также был гражданином Чехии, признал вину в преступном сговоре и онлайн-махинациях. Сторона обвинения в ходе процесса указала, что Бровко более 10 лет был членом закрытых форумов русскоговорящих хакеров.
Ранее в Федеральной службе безопасности США рассказали о кибератаках, которым подверглись медицинские учреждения страны. Как передавал NEWS.ru, в ФБР считают, что за попытками взлома стоят русскоязычные хакеры из Восточной Европы.