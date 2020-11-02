Россиянина в США приговорили к восьми годам тюрьмы за киберпреступления

https://static.news.ru/photo/7354f0c6-1d2b-11eb-b444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин России Александр Бровко приговорён в США к восьми годам тюремного заключения за причастность к мошенничеству в Интернете, ущерб от которого превысил $100 млн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Министерство юстиции. Приговор вынесли ещё 30 октября, однако ведомство раскрыло информацию о нём лишь 2 ноября. Правоохранительные органы Соединённых Штатов в ходе расследования установили причастность 36-летнего Бровко к «онлайн-схеме, используемой в похищении и продаже личных и финансовых данных».

В Минюсте отметили, что россиянин, который в прошлом также был гражданином Чехии, признал вину в преступном сговоре и онлайн-махинациях. Сторона обвинения в ходе процесса указала, что Бровко более 10 лет был членом закрытых форумов русскоговорящих хакеров.

Ранее в Федеральной службе безопасности США рассказали о кибератаках, которым подверглись медицинские учреждения страны. Как передавал NEWS.ru, в ФБР считают, что за попытками взлома стоят русскоязычные хакеры из Восточной Европы.