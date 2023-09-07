Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» Россия запросила на 26 сентября заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия запросила проведение 26 сентября заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Как отметил дипломат, в этот день отмечается годовщина теракта.

Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва «Северных потоков» — открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников на чистую воду, — написал Полянский.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что ответственность за подрыв российских трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» лежит на Вашингтоне. По словам политика, правительство страны совершило большую ошибку, приняв такое решение. Рамасвами также подчеркнул, что США совершили большую ошибку, отрезав Россию от Запада и инициировав введение санкций.

Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что расследование подрыва газопроводов завершится только после окончания спецоперации на Украине. По его мнению, возможны два варианта развития событий. В первом случае появятся новые международные суды, которые смогут установить виновных. Во втором случае США сольют Украину, предоставив доказательства, которые указывают на причастность Киева к диверсиям.