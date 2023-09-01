Кандидат в президенты США обвинил Вашингтон в подрыве «Северного потока» Кандидат в президенты США Рамасвами обвинил власти в подрыве «Северных потоков»

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что ответственность за подрыв российских трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» лежит на Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News. По словам политика, правительство страны совершило большую ошибку, приняв такое решение. Рамасвами также подчеркнул, что США совершили большую ошибку, отрезав Россию от Запада и инициировав введение санкций.

Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также наложив санкции на Россию, — заявил он.

В ходе интервью, кандидат в президенты США также высказался о конфликте на Украине. Он подчеркнул, что намерен заключить сделку с Россией и заморозить линию боевых действий. При этом он не стал раскрывать детали такой сделки. По словам Рамасвами, заморозка конфликта позволит переключиться на более важные задачи, заключающиеся в борьбе с влиянием Китая. Кандидат считает, что для ослабления КНР необходимо отделить Москву от Пекина, так как их союз представляет угрозу для США.

Американист Владимир Можегов ранее заявил, что у Рамасвами есть все шансы на победу в предстоящих выборах. По его словам, такой вариант развития событий возможен в том случае, если бывший лидер страны Дональд Трамп будет исключен из президентской гонки. Это может произойти из-за судебных разбирательств.