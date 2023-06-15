Названы возможные сроки завершения расследования подрыва «Северных потоков» Политолог Михайлов: расследование подрыва «Северных потоков» завершится после окончания СВО

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Расследование подрыва двух российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» завершится только после окончания специальной военной операции на Украине, считает политолог Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что страны Запада и США на данный момент продолжают отрицать свою причастность к произошедшим диверсиям.

Расследование подрывов «Северных потоков» благополучно закончится только тогда, когда Россия успешно выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе специальной военной операции, — сказал Михайлов.

По словам эксперта, инициатива России поднять тему расследования в ходе закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН сама по себе хорошая, но результатов не принесет. Политолог объяснил это тем, что организация «превратилась в департамент Белого дома».

Экономист предположил два итога расследования после завершения СВО. В первом случае должны появиться новые международные суды, которые смогут установить виновных в подрыве. Во втором случае США «сольют Украину», предоставив доказательства, которые якобы указывают на причастность Киева к диверсиям. Правда, все понимают, что Украина не могла самостоятельно устроить подрыв в силу отсутствия мощностей, заключил эксперт.

Американское издание Politico ранее сообщило, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный якобы лично руководил операцией против «Северного потока». По данным ресурса, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.