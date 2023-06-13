Politico: диверсией на «Северных потоках» руководил Залужный

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против «Северного потока», сообщило американское издание Politico. По данным ресурса, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.

Служба военной разведки Нидерландов MIVD получила информацию о «неизбежном нападении» на «Северный поток» из неназванного источника на Украине в июне, за три месяца до того, как в сентябре прошлого года в трубах произошла серия подводных взрывов. При этом голландские спецслужбы проинформировали США о готовящейся атаке. Из Пентагона связались с Украиной через ЦРУ, чтобы предупредить их о недопустимости этой диверсии.

8 июня в интервью изданию Politico президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что Киев не причастен к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что не отдавал приказов об атаке на эту инфраструктуру.

Издание The Washington Post ранее сообщало, что ЦРУ узнало о плане Украины по подрыву газопровода «Северный поток» за три месяца до диверсии. По данным WP, в июне 2022 года администрации президента США Джо Байдена стало известно от близкого соратника, что украинские военные планировали провести тайную атаку на подводную сеть с помощью небольшой группы водолазов ВСУ.