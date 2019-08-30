Россия на встрече министров труда двадцатки стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой (G20) поделится опытом по содействию занятости пожилых людей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.
По его словам, в рамках консультаций одна из дискуссий посвящена «вопросам увеличения продолжительности трудовой деятельности и занятости работников пожилого возраста». Форум состоится 1-2 сентября в японской Мацуяме, передаёт
По данным оргкомитета, в этом году главной темой министерской встречи станет девиз «Будущее работы». Участники планируют обсудить демографические изменения в обществе и проблему гендерного равенства, а также свободный доступ к новым видам работ и другие профильные темы.
Ранее News.ru писал, что министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Рост запланирован со следующего года.