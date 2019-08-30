https://static.news.ru/photo/7e42276c-cbc2-11e9-8859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия на встрече министров труда двадцатки стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой (G20) поделится опытом по содействию занятости пожилых людей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

По его словам, в рамках консультаций одна из дискуссий посвящена «вопросам увеличения продолжительности трудовой деятельности и занятости работников пожилого возраста». Форум состоится 1-2 сентября в японской Мацуяме, передаёт ТАСС .

По данным оргкомитета, в этом году главной темой министерской встречи станет девиз «Будущее работы». Участники планируют обсудить демографические изменения в обществе и проблему гендерного равенства, а также свободный доступ к новым видам работ и другие профильные темы.

Ранее News.ru писал, что министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Рост запланирован со следующего года.