Россия предупредила о непредсказуемых последствиях передачи оружия Украине Посольство РФ: передача США Украине артиллерийских систем может привести к эскалации

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Посольство России в Вашингтоне заявило о том, что передача США дальнобойных артиллерийских систем Украине может привести к эскалации. По мнению дипломатов, подобное решение американской администрации является безответственным и чревато непредсказуемыми последствиями. Текст заявления размещён в Telegram-канале российской дипмиссии

Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями, — написано в сообщении.

Кроме того, дипломаты подчёркивают, что Вашингтон игнорирует очевидную угрозу попадания оружия в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований, причём не только внутри Украины, но и за её пределами. По мнению российского посольства, такого рода поставки свидетельствуют об отходе США от продвигаемых ими же принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов.

Подобные двойные стандарты подрывают доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов, — указывает посольство.

Также дипломаты назвали вопиющим нарушением американцами перед российской стороной включение в новый пакет военной помощи Украине четырёх вертолётов Ми-17 российского производства. Подобная поставка может осуществляться только при письменном согласии России, заявили в дипмиссии.

Кроме того, российские дипломаты заявили о пренебрежении Штатами международными нормами при поставках Киеву переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, поскольку при этом нарушается резолюция ГА ООН.